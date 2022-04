Football : Giorgio Chiellini va dire «ciao» à l’équipe d’Italie

Le défenseur italien Giorgio Chiellini, 37 ans, champion d’Europe l’été dernier, quittera la Squadra Azzura après le match amical prévu le 1er juin contre l’Argentine, à Wembley.

Capitaine de l’Italie lors de la finale de l’Euro contre l’Angleterre, dans ce même stade de Wembley, Chiellini, toujours un pilier de la Juventus, se réjouit à l’avance de pouvoir sortir par la grande porte, dans le stade où il a conquis le plus beau trophée de sa longue carrière.

La rencontre, surnommée «Finalissima» et qui oppose le champion d’Europe au vainqueur de la Copa America, aura lieu à la fin de la saison et donc de tous les championnats nationaux et autres Coupes d’Europe.