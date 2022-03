Giovanni Ferrario: les dernières places!

Guitariste, chanteur, compositeur et producteur, Giovanni Ferrario vous propose de découvrir l’univers de la production artistique lors d’une rencontre samedi au Centre des Ressources de la Rockhal.

- Introduction et présentation de l'intervenant

- L'industrie et le monde de la musique

- Le métier et le rôle du producteur artistique

- Histoire du métier de producteur artistique (de George Martin à John Parish).