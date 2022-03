Vie privée : «Giphy a peu de données d’utilisateurs»

Instagram a racheté la populaire plateforme d’images animées principalement pour la créativité de sa communauté, assure son patron Adam Mosseri.

La plupart des grandes entreprises qui intègrent des images animées de la plateforme Giphy se réservent l’accès à leurs propres utilisateurs via un proxy, selon le bras droit de Mark Zuckerberg. Parmi les services qui intègrent le moteur de recherche de gifs animés, on trouve notamment iMessage, (Apple), TikTok (ByteDance), Slack, Snapchat et autre Twitter. Tout au plus, a concédé M. Mosseri, ces données aideront Instagram à observer et exploiter les tendances mondiales en matière de sujets de conversation.