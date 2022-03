Au Niger : Girafes en danger après la tuerie jihadiste

L'attaque jihadiste qui a fait huit morts, dont six humanitaires français, en août, menace l'existence d'une réserve de girafes qui fait vivre la population locale.

«Si les Blancs ne viennent plus voir les girafes, nos familles vont également en souffrir car les girafes sont notre seul moyen de survie».

«Quel est l'avenir de la réserve?» de Kouré et ses célèbres girafes, s'inquiète Aïcha Idé, qui habite Kanaré, un village voisin, dans le sud du Niger, un mois après l'assassinat par des jihadistes présumés de huit personnes, dont six humanitaires français. «Nous sommes profondément tristes après la mort de notre collègue et des sept travailleurs d'Acted, nous sommes tous des frères parce que nous vivons grâce aux girafes», explique à l'AFP Ousseini Idrissa, un des onze guides désormais au chômage, qui s'interroge sur l'avenir.