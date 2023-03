Après son divorce: Gisele Bündchen a-t-elle craqué pour son prof d'arts martiaux?

Les rumeurs vont bon train depuis plusieurs mois en ce qui concerne Gisele Bündchen et un certain Joaquim Valente. Ils ont été régulièrement vus ensemble mais aucune information ne filtre sur la nature de leur relation. Dans le numéro d'avril de Vanity Fair dont elle fait la couverture, Gisele Bündchen reste vague. «C'est notre professeur et, plus encore, c'est une personne que j'admire et en qui j'ai confiance», a-t-elle confié. Elle a rencontré Joaquim Valente l'année dernière lorsqu'elle a amené son fils Benjamin à l'académie d'arts martiaux à Miami. «C'est tellement bon d'avoir ce genre d'énergie, d'avoir mes enfants autour de ce type d'énergie», a-t-elle poursuivi.

Est-elle en couple avec lui? «Je pense qu'à ce stade, malheureusement, parce que je suis divorcée, je suis sûre qu'ils vont essayer de m'attacher à n'importe qui», a-t-elle ajouté, fataliste.

Ils passent toutefois beaucoup de temps ensemble, partent même en vacances. Ils ont ainsi été vus au Costa Rica, deux semaines après l'annonce du divorce de Gisele Bündchen et de Tom Brady. Ils y ont été rejoints par les deux enfants du mannequin et de l'ex-footballeur américain.

À l'époque une source confiait au magazine People «qu'ils ne sortaient pas ensemble» mais quelques semaines plus tard, une autre source était moins catégorique: Gisele adore et fait confiance à [Joaquim] et passe beaucoup de temps avec lui, mais je ne pense pas que ce soit un scénario de rencontre traditionnel (...) Ils ont une relation personnelle profonde, que cela devienne ou non un jour plus que cela reste envisageable».

«Je regarde en arrière et je n’ai aucun regret»

Dans la même interview à Vanity Fair, Gisele Bündchen est revenue sur les raisons de son divorce avec le père de ses enfants. Elle nie catégoriquement que sa décision de reprendre sa carrière après avoir annoncé sa retraite n'était pas la seule explication. «Ce qui a été dit est une pièce d’un puzzle beaucoup plus grand, a-t-elle expliqué. Ce n’est pas si noir et blanc». Et d'ajouter que leurs chemins s'étaient peu à peu séparés, qu'ils «voulaient des choses différentes par rapport à leur rencontre dans la vingtaine».

Elle a pour lui une profonde tendresse: «S’il y a une personne que je veux voir la plus heureuse du monde, c’est lui, croyez-moi (...) Je veux que tous ses rêves se réalisent. C’est ce que je veux, vraiment, du fond du cœur». Et de conclure: «Je regarde en arrière et je n’ai aucun regret, j’ai adoré chaque instant».

