Gisele Bündchen enlève le bas

Gisele Bündchen

fait grimper la température

pour la dernière couverture

du magazine GQ.

L'ex de Leo Di Caprio pose sans petite culotte pour la couverture de l’édition américaine de GQ. À l’intérieur, le top-modèle révèle sa plastique. De plus, elle cause: «Les gens ne croient pas que tout chez moi est naturel, que je n’ai rien fait retoucher. Un jour, une fille a tiré sur mes cheveux pour voir s’ils étaient vrais!». Et Gisele de nier les dires du magazine Forbes, qui prétend qu’elle a gagné 20 millions d'euros en 2007. «J’aimerais présenter mon comptable au type qui affirme ça: si ce montant est exact, où est passé le cash? Je n'en ai pas vu la couleur», s'exclame-t-elle d'un ton sarcastique.