États-Unis : Gisele Bündchen et Tom Brady sur le point de divorcer

Gisele Bündchen souhaite mettre un terme à son union avec Tom Brady. Le mannequin brésilien de 42 ans a engagé un avocat spécialisé dans les divorces, relatent plusieurs médias américains dont Page Six. Cela faisait plusieurs semaines que les relations entre les parents de Benjamin, 12 ans, et Vivian, 9 ans, étaient tendues et le top a finalement décidé qu’il n’y avait aucune réconciliation possible avec le joueur de football américain de 45 ans qu’elle a épousé le 26 février 2009.