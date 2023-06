À Thionville: Giulia, 21 ans, l'influenceuse mosellane qui prône le seconde-main

Fripes, vintage et seconde main n'ont plus aucun secret pour Giulia Castellucci. L'influenceuse originaire de Thionville est fan de mode, mais pas seulement. La jeune femme met l'accent sur la durabilité des pièces et l'environnement. «Quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'aller aux vide-greniers avec mes parents. Et avec seulement 10 euros, je pouvais acheter plein de choses, alors que dans les magasins habituels, ce n'est pas du tout le cas», confie la frontalière à L'essentiel. La jeune femme a un lien particulier avec le Luxembourg, son père est entrepreneur à Differdange.