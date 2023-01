Idylle sans nuages : Giuseppa nage dans le bonheur avec Paga

Giuseppa avait intégré la saison 6 de «La Villa des Cœurs Brisés», car elle souffrait de se lasser en amour. Une problématique que Paga a résolue, si l’on en croit la publication de sa chérie sur Instagram, le 21 janvier 2023, à l’occasion de l’anniversaire du «Marseillais». «Quel bonheur de vivre à tes côtés. Il nous a fallu du temps pour se comprendre parfaitement, pour s’écouter attentivement et pouvoir être en osmose. On a cru en nous, en notre amour, à notre coup de foudre. Ma vision du couple a tant changé, la vie est tellement plus belle et facile à deux», lui a-t-elle écrit.

La Française de 22 ans et son chéri sont ensemble depuis juin 2021. Ils deviendront parents pour la première fois prochainement. Paga attend l’arrivée de leur fille avec impatience. «35 ans, je vais être papa, la plus belle chose au monde. Merci infiniment à la femme la plus parfaite de l’univers, une femme exemplaire», a-t-il publié sur les réseaux sociaux. Des compliments qui n’ont pas laissé insensible Giuseppa. «Oh mon bébé. Je t’aime. Merci à toi pour tout cet amour que tu me donnes au quotidien, de me dire que je suis belle tous les matins», lui a-t-elle répondu dans les commentaires.