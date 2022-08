Disparition au Luxembourg : Giuseppe, 20 ans, a disparu

Originaire de Mersch, Giuseppe Pastore, 20 ans, a disparu depuis mardi matin, 10h. La police lance un appel à témoins et indique qu'il pourrait être à l'étranger. Au moment de sa disparition, il portait un tee-shirt noir. Il parle luxembourgeois, français et allemand et porte des lunettes noires et son GSM dans un sac en bandoulière bleu autour du cou.