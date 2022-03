Givenich rénové

Parmi les nouveautés: la construction d'un nouveau bâtiment central et la rénovation de trois bâtiments existants, dont la ferme Casel, le grenier du bâtiment cellulaire et la maison du fondateur. Tandis que le nouveau bâtiment accueille une cuisine-réfectoire, une buanderie, des bureaux de l'administration et des salles de loisirs et d'éducation, la ferme Casel héberge des ateliers de forge-serrurerie, de peinture et d'électrique.