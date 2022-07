Alpes italiennes : Glacier effondré en Italie: une onzième victime identifiée

Le bilan de l'effondrement dimanche d'un énorme bloc du glacier de la Marmolada, le plus haut sommet des Alpes italiennes, est passé samedi à 11 morts ce qui pourrait être le bilan définitif.

«Aujourd'hui, du matériel technique et organique a été trouvé. Maintenant les recherches se poursuivent avec des drones et nous ferons la même choses demain», a déclaré le président de la province du Trente, Maurizio Fugatti.

Le parquet de Trente a ouvert une enquête pour déterminer les causes du drame dû au détachement d'un sérac ayant entraîné une avalanche de glace et de roches qui a emporté plusieurs cordées réalisant l'ascension de ce glacier, le plus haut sommet des Dolomites culminant à plus de 3 300 mètres.