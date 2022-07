Italie : Glacier effondré: le bilan passe de sept à neuf morts

Les recherches se sont poursuivies mercredi dans le secteur du glacier italien de la Marmolada, dont une partie s’est écroulée dimanche. Le bilan a été revu à la hausse.

Autorités dans le viseur

Les fortes chaleurs ont accéléré sa fonte et l’eau s’est accumulée sous la calotte glaciaire, la rendant instable. Le Parquet de Trente a d’ores et déjà ouvert une enquête pour déterminer les causes de cette tragédie, provoquée par le détachement d’un sérac ayant entraîné une avalanche de glace et de roches qui a emporté plusieurs cordées réalisant l’ascension de ce glacier, le plus haut sommet des Dolomites avec plus de 3300 mètres.