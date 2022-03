GM laisse Opel chercher son bonheur tout seul

Berlin a

éliminé mercredi un des candidats à la reprise du constructeur

automobile. Le fonds d'investissement russe RHJ International semble hors course.

Ils étaient trois, ils ne sont plus que deux. Le gouvernement allemand a présélectionné hier soir l'italien Fiat et le canadien Magna, dans la course à la reprise d'Opel. Et éliminé ainsi le fonds d'investissement russe RHJ International, selon «Die Welt». Le casse-tête continue toutefois, puisqu'il faudra choisir vite.