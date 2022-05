45 ans après le scandale : «God Save The Queen» des Sex Pistols ressort avant le jubilé d'Elizabeth II

Le titre du groupe punk, qui avait fait scandale à son époque, va ressortir le 27 mai, pour surfer sur les 70 ans de règne d'Elizabeth.

«God Save The Queen», titre phare du groupe de punk-rock britannique les Sex Pistols qui avait fait scandale en 1977, va ressortir le 27 mai, peu de temps avant les célébrations des 70 ans de règne d'Elizabeth II, a annoncé le groupe mardi. «L'un des disques vinyles les plus recherchés de l'histoire revient dans les rayons», a indiqué le compte Twitter officiel du groupe, annonçant la réédition dans un nombre limité d'exemplaires de vinyles de «God Save The Queen».

La sortie du titre, qui emprunte son nom à l'hymne national britannique, avait coïncidé avec le jubilé d'argent (25 ans de règne) de la monarque en 1977. Comparant la monarchie à un «régime fasciste» et affirmant que la reine «n'est pas un être humain», la chanson avait été bannie de la radio et de la télévision publique pour ne pas offenser la reine et ses soutiens. Elle avait atteint la deuxième place dans les charts britanniques.

1 977 exemplaires

Alors que leur label A&M avait détruit 25 000 exemplaires du disque, seuls 1 977 exemplaires de la réédition A&M seront disponibles, avec en face B, le titre «No Feeling». Un second vinyle, sous le label Virgin, sera réédité, avec en couverture de pochette la célèbre oeuvre d'art de Jamie Reid représentant le visage d'Elizabeth II, les yeux et la bouche recouverts du titre de la chanson et du nom du groupe. En face B de ce vinyle figure le titre «Did You No Wrong».