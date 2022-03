Religion 2.0 : «Godblessyoo», une app pour bénir ses amis

Prendre une photo, la bénir et l'envoyer avec son smartphone vers ceux à qui on veut du bien: voilà ce que va permettre l'application «Godblessyoo», qui sera lancée lundi.

L'application, qui permettra des «messages positifs, spirituels, bienvenus dans cette période troublée» pourra être téléchargée gratuitement sur les smartphones de système Android ou IOS (Apple). La manipulation est aisée: on prend une photo directement ou depuis sa galerie d'images, on la «bénit» avec le doigt puis on l'envoie. Sur son écran on peut faire soit un signe de croix, soit dessiner un ictus (deux courbes horizontales qui se croisent, figurant un poisson stylisé, signe chrétien très ancien que préfèrent les protestants) ou encore un cœur pour les non croyants.