Concert au Luxembourg: Gojira a réveillé la colère du dieu metal

Un déluge de décibels s'abattait sur la salle dès «Born For One Thing», en ouverture.

Géant de la scène metal mondiale depuis des années, Gojira obtient enfin le succès qu'il mérite en Europe. Le groupe originaire des Landes, qui a ouvert pour Metallica et joue en tête d'affiche aux États-Unis où il a également été plusieurs fois nommé aux Grammys, a connu son plus grand succès avec «Fortitude», son septième album paru en 2021. La tournée monstre qui l'accompagne se devait forcément d'être à la hauteur.

Les flammes jaillissaient

Un écran gigantesque était positionné derrière le batteur Mario Duplantier, le lead guitariste Christian Andreu, le bassiste Michel Labadie et le chanteur et guitariste rythmique Joe Duplantier. Les flammes jaillissaient, des serpentins géants volaient, en mode show à l'américaine.

Un déluge de décibels s'abattait sur la salle dès «Born For One Thing», en ouverture. Puissant et dévasteur, le son était impeccable. Dans une forme olympique, Mario, qui mitraillait depuis sa batterie, était l'artisan d'un groove cataclysmique, bien épaulé dans sa tâche par Michel à la basse. Joe présentait «Another World», ode à l'exil, et déchaînait les enfers par son chant puissant, tandis que les riffs de Christian jaillissaient. Et ce qui devait arriver arriva: le monstre Gojira parvenait à réveiller la colère du dieu metal.