Gagne tes places!: GOJIRA, accompagné d'Alien Weaponry & Employed to Serve à la Rockhal le 26 février

Avec Magma, sorti en 2016, Gojira a trouvé sa force et son succès en s'engageant dans une réflexion personnelle. Le disque intensément personnel, écrit en mémoire de la mère défunte des frères Duplantier, a marqué un tournant douloureux et significatif pour le groupe français. Il a débuté à la 24e place du Billboard 200, s'est classé en tête du Billboard «Hard Rock Albums» (une première pour un groupe français), et a été nominé pour le meilleur album rock et la meilleure performance metal (pour «Silvera») lors de la 59e édition des Grammy Awards. De nombreuses tournées mondiales en tête d'affiche, y compris un passage avec Metallica, ont suivi. En sortant de Magma, Gojira n'était pas seulement l'un des plus grands groupes de métal de la scène, mais aussi l'un des plus grands groupes de rock du monde, unifié et épanoui.