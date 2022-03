Basket NBA : Golden State gagne mais Curry se blesse d'entrée

Le champion en titre, Golden State, a souffert pour battre San Antonio, 110-107. Une rencontre marquée par la sortie sur blessure du meneur des Warriors Stephen Curry.

Curry est sorti après seulement trois minutes de jeu. Le double meilleur joueur de NBA s'est tordu la cheville droite après avoir marqué un panier et a aussitôt regagné les vestiaires.

Les Warriors ont enchaîné une septième victoire de suite jeudi face à San Antonio (110-107) et signé leur 51e succès en 65 matches, mais ils ont tremblé à plus d'un titre. Ils étaient encore menés de huit points (101-93) à moins de cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Mais Kevin Durant a renversé les Spurs dans le final pour finir la rencontre avec 37 points et 11 rebonds.