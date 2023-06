Un joueur pro se fait aplatir par un agent de sécurité

Cela valait bien une belle célébration sur le green du trou No 18. Pour y participer, un homme s’est précipité bouteille de champagne à la main et a aspergé le vainqueur. Une telle scène n’est pas vraiment courante dans le monde aseptisé du golf. Ce qui a incité un membre de la sécurité à agir sans trop réfléchir. Il s’est jeté sur le trouble-fête (ou plutôt celui qui voulait faire la fête) et la projeté au sol à la manière d’un joueur de football américain.

Rapidement, des témoins de la scène, dont Adam Hadwin et son caddie, sont venus au secours de l’infortuné golfeur. Le principal intéressé a préféré en rire. Il a déclaré: «L’agent de sécurité a fait son travail et a agi dans l’instant au milieu d’une vague d’excitation et de célébration sur le green, après l’un des moments les plus emblématiques du sport canadien.»