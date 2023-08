A l’approche de la Floride, Idalia devrait devenir un ouragan

Idalia a longé l’ouest de Cuba (ici le ciel chargé à La Havane) et montera en puissance avant d’atteindre la Floride.

La tempête tropicale Idalia, qui va entraîner de fortes pluies et d’importantes bourrasques à Cuba, lundi, devrait se renforcer jusqu’à devenir un ouragan majeur en s’approchant de la Floride, où des évacuations seront ordonnées, selon les autorités.

À Cuba, dont Idalia longeait la côte ouest lundi matin, de la pluie, une forte houle et des vents puissants étaient attendus. Ces intempéries pourraient entraîner des inondations et des coulées de boue, a prévenu le centre américain des ouragans, le NHC.

Un «ouragan majeur»

Une grande partie de l’ouest de la Floride a été placée sous alerte ouragan, et le gouverneur républicain Ron DeSantis a annoncé que des évacuations seraient ordonnées au bord du golfe du Mexique. «Cela va être un ouragan majeur et puissant», a-t-il déclaré lundi matin, demandant aux habitants de se préparer. «À partir de mardi soir ou mercredi matin, ça va vraiment se corser.»

État d’urgence

Le président Joe Biden a approuvé, lundi, l’état d’urgence et débloqué une aide fédérale. L’agence fédérale américaine de gestion des catastrophes se prépare déjà aux conséquences de la tempête, notamment en prédéployant certains de ses employés, selon la Maison-Blanche.

Fin septembre 2022, la Floride avait été frappée par le puissant ouragan Ian, qui avait fait près de 150 morts et provoqué d’importants dégâts dans le sud-ouest de l’État. Il avait rasé des quartiers entiers, causant à lui seul plus de 100 milliards de dollars de dommages – de loin la catastrophe météo la plus coûteuse au monde sur l’année.