Google: Android et sa mascotte s’offrent une nouvelle identité visuelle

Une majuscule pour Android et un nouveau look pour sa mascotte. Google

Du changement pour le système mobile le plus utilisé dans le monde (plus de 3 milliards d’appareils). Google a dévoilé mardi un nouveau logo pour son système d’exploitation Android, dont l’éthique doit refléter «l’ouverture, l’itération et l’inclusion», selon un billet de blog annonçant la nouvelle identité visuelle. «Subtils», les changements «contribuent à relier Android à Google», écrit le géant de la tech.

Concrètement, le nouveau logo d’Android s’inspire du Material Design, à savoir l’ensemble des règles esthétiques que Google applique aux interfaces graphiques de ses logiciels et de ses applications. La modification la plus visible est l’apparition d’un A majuscule (jusqu’ici le logo officiel s’écrivait «android»). Cela «donne plus de poids à son apparence lorsqu’il est placé à côté du logo de Google», explique l’entreprise américaine.

Bugdroid en 3D

Quant à son emblématique mascotte, le robot bugdroid, elle s’offre un nouveau look tridimensionnel. «Le bugdroid – le visage et l’élément le plus identifiable du robot Android – apparaît désormais avec plus de dimension et beaucoup plus de caractère», explique le géant de la tech sur son blog. «En tant que symbole visuel de notre marque, nous voulions que le bugdroid soit aussi dynamique qu’Android lui-même», ajoute Google en le présentant sous différents aspects et couleurs.

L’emblématique robot a pris du relief. Google

Ce n’est pas la première fois que Google retouche son logo. En 2019, il avait été rendu plus moderne et plus facile à lire, rappelle la firme. Celle-ci avait aussi abandonné la convention de dénomination des différentes versions d’Android en fonction de friandises et de desserts (KitKat, Lollipop, Marshmallow ou encore Nougat) pour passer à de simples numéros (Android 11, 12, 13).

Les nouveaux visuels de la marque commenceront à apparaître sur les appareils Android et ailleurs à partir de cette année, promet Google, qui doit bientôt commencer à déployer la version finale d’Android 14.