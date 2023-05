Intelligence artificielle: Google annonce ouvrir son chatbot Bard à 180 pays

Google a ouvert mercredi son chatbot d’intelligence artificielle générative Bard à 180 pays en anglais et annoncé l’intégration prochaine de cette technologie (capable de créer des contenus sur demande, en langage courant) à de nombreuses autres plateformes, y compris la recherche en ligne.

«Cela fait sept ans que nous sommes avant tout une entreprise d’intelligence artificielle et nous sommes à un tournant», a déclaré Sundar Pichai, le patron du groupe californien, devant des milliers de personnes rassemblées dans son amphithéâtre à Mountain View. «Depuis quelque temps, nous rendons nos produits radicalement plus utiles grâce à l’IA générative, suivant une approche audacieuse et responsable», a-t-il ajouté.