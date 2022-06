«Hermit» : Google dénonce un logiciel qui pirate des smartphones

La technologie d’une entreprise italienne a servi à pirater des smartphones pour espionner des utilisateurs en Italie, en Syrie et au Kazakhstan, d’après le géant du web.

Les ingénieurs de Google expliquent que les victimes, des utilisateurs de smartphones sous Android (Google) et iOS (Apple), ont reçu un lien pour installer des applications malveillantes, qui permettent ensuite d’espionner leur activité sur leur mobile ou d’extraire des documents. Dans certains cas, les pirates agissent avec la complicité des fournisseurs Internet, et les applications ressemblent à celles des opérateurs. Sinon elles se font passer pour des messageries, comme WhatsApp.

Industrie florissante

Le groupe californien, qui a identifié des victimes en Italie, en Syrie et au Kazakhstan, dit avoir prévenu les utilisateurs d’appareils Android infectés et «fait des changements» pour protéger tous les utilisateurs. Apple a, de son côté, indiqué à l’AFP avoir aussi pris des mesures contre les hackeurs. En septembre, le fabricant de l’iPhone avait dû réparer en urgence une faille informatique que Pegasus, le logiciel espion de la société israélienne NSO, était capable d’exploiter pour infecter des smartphones de la marque sans même avoir recours à des liens ou boutons piégés. Selon plusieurs associations qui ont fait sortir au grand jour le scandale d’espionnage de masse via Pegasus, en juillet dernier, des dizaines de milliers de téléphones auraient été infectés, y compris ceux de membres du gouvernement espagnol et français.