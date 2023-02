En riposte à Microsoft : Google détaille ses projets d’Intelligence artificielle

Google a dévoilé mercredi une série de fonctionnalités enrichies par l’intelligence artificielle et annoncé avoir lancé des tests pour l’intégrer à son moteur de recherche en pleine bataille contre son rival Microsoft, dans ce domaine-clé. Lors d’un événement organisé à Paris devant plusieurs dizaines de journalistes européens, le géant de la recherche sur Internet a montré des fonctionnalités de réalité augmentée, de nouvelles représentations en 3D générées à partir de ses images de rues et de nouvelles possibilités de recherche d’information sur des photos.

«Nous avons encore besoin de tests massifs»

Google n’a pas non plus précisé si les réponses de son IA indiqueraient les sources de ses réponses et a reconnu que la technologie actuelle des IA ne garantissait pas des réponses 100% justes. Le groupe a assuré ne pas avoir cédé à la pression de Microsoft et au succès mondial de ChatGPT pour accélérer ses annonces. «Nous travaillons sur l’IA depuis des années», ont expliqué ses dirigeants. «Aucun événement particulier» ne nous a poussé à faire ses annonces maintenant», ont-ils affirmé.