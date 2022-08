Jeux vidéo : Google drague les joueurs impatients

Ce n’est encore qu’en phase test, mais ça devrait bientôt faire son effet. Lors de la recherche d’un jeu sur le moteur de Google, les joueurs peuvent lancer directement le titre qui s’affiche dans les résultats. «Recherchez un jeu. Trouvez le jeu. Jouez instantanément à un jeu via Cloud Gaming», a résumé un twitto qui a fait partie des premiers utilisateurs tests et qui a partagé sa découverte.

Google n’a manifestement pas accordé l’exclusivité à Stadia, sa plateforme de streaming de jeux vidéo. Les joueurs ont le choix entre les différentes plateformes Luna (Amazon), Xbox Cloud Gaming (Microsoft) et GeForce Now (Nvidia), pour autant bien sûr que ces adresses aient le jeu recherché dans leur catalogue. Le site 9to5google a cependant relevé des disparités dans les services proposés selon que l’accès au moteur de recherche soit fait depuis un mobile ou un ordinateur de bureau. Il cite en exemple la recherche du jeu «Destiny 2» sur Android qui n’aboutit qu’à un résultat pour Stadia, alors que la même recherche sur ordinateur laisse le choix entre GeForce Now et Stadia. L’accès au lancement direct à ces jeux peut en outre être freiné par la connexion nécessaire à un compte de la plateforme de jeux liée.