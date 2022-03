Android : Google fait fermer la populaire app YouTube Vanced

Le service permettant d’utiliser YouTube en zappant les pubs gratuitement ne pourra plus être téléchargé à la suite de problèmes juridiques.

Fin de carrière pour YouTube Vanced. Mise en demeure par Google, cette populaire app Android sera bientôt retirée des plateformes de téléchargement. Cette version non officielle de YouTube est connue pour permettre de bloquer toutes les publicités sur la plateforme vidéo de Google sans besoin de contracter un abonnement payant Premium auprès du géant du web. Capable de contourner les contenus sponsorisés via l’intégration de la technologie de SponsorBlock, l’app a aussi l’avantage de proposer la fonctionnalité Picture-in-Picture pour continuer à regarder une vidéo en arrière-plan dans un coin de l’écran tout en utilisant une autre app. De plus, elle permet notamment de continuer à afficher le compteur de «Je n’aime pas», contrairement à l’app officielle, de proposer un thème sombre, ainsi que des gestes tactiles pour régler le volume et la luminosité.