Scores, favoris, jeu en ligne : Google innove pour que vous puissiez suivre le Mondial de foot

La firme américaine a annoncé, via son blog, la mise à disposition de fonctionnalités permettant de suivre au mieux le Mondial de football. On pourra notamment être alerté du début des matchs ainsi que des scores des rencontres, au choix pour l’ensemble de la compétition ou pour une équipe en particulier. Pour ce faire, il suffit d’écrire Coupe du monde dans la fameuse barre de recherche et de toucher l’icône en forme de cloche dans le coin supérieur afin de recevoir une notification pour une équipe favorite.