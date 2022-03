Internet : Google lance le nettoyage automatique

Le géant du web va lancer une option de suppression automatique des historiques de localisation et des activités sur le web, après un délai de 3 ou 18 mois.

Google fait un petit pas en direction du respect de la vie privée des utilisateurs de ses services. Le géant technologique a annoncé une nouvelle fonctionnalité permettant une suppression automatique de certaines données qu'il récolte. L'option sera disponible, dans les prochaines semaines, dans le service Mon activité. Celui-ci affiche les données collectées par le géant du web sur les activités effectuées sur ses services, comme les recherches, l'historique de navigation, des positions et d'autres activités enregistrées dans le compte Google et permet à l'internaute de désactiver la récolte et de supprimer manuellement certaines données.