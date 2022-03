Google marche sur les plates-bandes d'Amazon

Le géant d’Internet a annoncé qu’il allaitlancer cette annéela vente de livres enversion électronique.

Selon le New York Times, il s’agit d’un projet distinct du programme controversé de numérisation d’ouvrages lancé par Google. Et ce projet permettrait aux éditeurs de vendre directement leurs titres via Internet. Pratique. Les utilisateurs pourraient y accéder via n’importe quel appareil, y compris les téléphones portables, contrairement au support unique du livre électronique Kindle.Le groupe, qui voudrait rendre accessibles sur Internet tous les ouvrages disponibles dans le monde, a déjà numérisé pour Google Books des millions de livres, grâce notamment à des partenariats avec des bibliothèques.