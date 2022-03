Google met à jour la planète Mars

La firme de Mountain View a annoncé une actualisation en 3D de la planète rouge sur Google Earth. Cartographies anciennes, images satellite et visites guidées à la clé.

Disponible à partir de l’option «Mars» et lancé à l’origine avec la version 5.0 du logiciel de cartographie, Mars sur Google Earth dispose à présent de trois nouvelles fonctionnalités principales. But de l'opération: rendre le contenu d’informations et d’images sur la planète rouge encore plus riche.

La première permet à l’utilisateur de voyager dans le temps, grâce au calque «Cartes historiques», en découvrant comment les premiers astronomes, tels que Nathaniel Green (1877), Giovanni Schiaparelli (1890) ou Percival Lowell (1896), avaient cartographié la petite sœur de la Terre. Des images historiques et des photos ont ainsi été ajoutées au logiciel donnant la possibilité à l’utilisateur de parcourir l’histoire de l’exploration de Mars jusqu’à nos jours.

Mises à jour avec des images de la NASA

Avec le calque «Live from Mars», les internautes pourront en outre découvrir des images actualisées grâce aux images de la NASA, produites par la caméra Themis (Thermal Emission Imaging System) à bord de Mars Odyssey. Des visites guidées narrées par les spécialistes Ira Flatow et Bill Nye sont aussi accessibles et donnent des informations à propos de l’histoire de Mars et de son exploration.

Les cartes ont également été mises à jour avec des images provenant de la NASA et de l’ESA, dont notamment celles provenant des robots explorateurs, permettant de naviguer dans des photos haute résolution du sol de Mars.

De plus, la fonction de recherche permet d’explorer plus facilement des sites bien connus de la planète rouge et les outils de navigation ont été rendus similaires à ceux de la Terre. On pourra donc se déplacer, zoomer et orienter l‘angle de vue désiré.