Google nie former son IA générative avec des données volées

Sissie Hsiao, vice-présidente de Google et directrice générale de l’unité commerciale Google Assistant, s’exprime lors de l’événement I/O à Mountain View, en Californie, le 10 mai 2023. AFP

Google a qualifié de «sans fondement» les allégations faites dans le recours collectif contre sa société aux États-Unis. Les plaignants reprochent notamment à Google d’avoir «secrètement volé tout ce qui a été créé et partagé sur Internet par des centaines de millions d’Américains» pour les besoins de la formation de son intelligence artificielle générative, dont l’outil de conversation Bard, son produit vedette.

«La loi américaine soutient l’utilisation des informations publiques pour créer de nouvelles utilisations bénéfiques et nous sommes impatients de réfuter ces allégations sans fondement», a sèchement répondu la firme de Mountain View. «Nous savons depuis des années que nous utilisons des données provenant de sources publiques - telles que des informations publiées sur le web ouvert et des ensembles de données publics - pour former de manière responsable les modèles d’IA derrière des services comme Google Translate», a renchéri auprès de CNN son avocate générale Halimah DeLaine Prado.

Des demandes de compensation financière

La plainte fait notamment référence à une récente mise à jour de la politique de confidentialité de Google qui stipule explicitement que l’entreprise peut utiliser des informations accessibles au public pour former ses modèles et outils d’IA comme Bard. «Google doit comprendre que ''accessible au public'' n’a jamais signifié une utilisation gratuite à quelque fin que ce soit. Nos informations personnelles et nos données nous appartiennent», a argumenté Tim Giordano, l’un des avocats du cabinet Clarkson qui a engagé la poursuite contre Google, après en avoir fait de même à l’encontre d’OpenAI (ChatGPT).

La plainte affirme également que Google a collecté «la quasi-totalité de l’empreinte numérique», y compris «des travaux créatifs et rédigés» pour créer ses produits d’IA. Les plaignants exigent un gel temporaire de l’accès et du développement commercial des outils d’IA générative de Google comme Bard. Ils demandent aussi des dommages-intérêts et des paiements non spécifiés à titre de compensation financière aux personnes dont les données auraient été détournées par Google. La firme dit avoir été mandatée par huit plaignants, dont un mineur.