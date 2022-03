Moteur de recherche : Google permet d'archiver toutes vos requêtes

Le géant du web a mis à disposition des internautes la possibilité d'archiver toutes leurs requêtes effectuées sur son moteur de recherche.

Les internautes avaient déjà la possibilité de consulter tout leur historique de recherche sur Google et de découvrir leurs requêtes les plus fréquentes ou leurs sites les plus visités. Il leur est désormais possible d'exporter toutes ces données dans un fichier d'archive. Disponible depuis janvier, cette fonctionnalité n'a été repérée que le week-end dernier par un blog spécialisé.