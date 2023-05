Passkeys: Google permet de se connecter sans mot de passe

Dans un billet de blog intitulé «Le début de la fin des mots de passe», Google a annoncé avoir commencé le déploiement des passkeys (ou clés d'accès, en ) au sein des comptes Google. Présentée comme «le moyen le plus simple et le plus sûr de se connecter à des applications et à des sites web», cette nouvelle méthode, développée en collaboration avec Google Suisse, permet de se connecter à des services en ligne sans besoin d'entrer un mot de passe, voire un code unique supplémentaire de double authentification.