Mouvements sur le web : Google pourrait investir un milliard dans SpaceX

Le géant du web serait prêt à financer massivement la société d'Elon Musk et son projet de satellites pour connecter le monde à Internet.

Le fabricant de fusées SpaceX, fondé par Elon Musk, pourrait recevoir un investissement conséquent. Selon des sources de The Information, Google serait en effet prêt à investir 1 milliard de dollars dans son projet de micro-satellites visant à créer un accès à Internet mondial, afin de connecter les parties les plus isolées du globe.

Plusieurs projets concurrents

Ces initiatives doivent compter avec des projets concurrents, comme celui de la société OneWeb, fondée par Greg Wyler et soutenue par Virgin et Qualcomm, qui vise à l'instar de SpaceX de lancer des satellites en orbite autour de la Terre, ou encore avec les ambitions de Facebook de connecter le monde entier via son initiative Internet.org et son projet de drones.