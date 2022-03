2e place mondiale : Google réalise un joli coup en Bourse

Le géant d'Internet a délogé lundi le groupe pétrolier ExxonMobil de la place de deuxième plus grosse capitalisation boursière au monde, juste derrière Apple.

Google a terminé la séance lundi, à la Bourse de New York, avec une capitalisation boursière de près de 394 milliards de dollars, dépassant pour la première fois à la clôture celle d'Exxon (388 milliards de dollars). Apple reste en tête avec près de 472 milliards de dollars. Frank Gillett, un analyste du cabinet de recherche Forrester, évoque «une transition symbolique» qui «montre que la société valorise de plus en plus les entreprises basées sur des informations et pas seulement des actifs».