Google Street View fait son propre cinéma

Le service d’exploration terrestre du moteur de recherche a immortalisé une mise en scène réalisée par deux artistes américains.

En mai dernier, Robin Hewlett et Ben Kinsley ont présenté le quartier nord de Pittsburgh sous une forme originale. Ils ont mobilisé voisins et acteurs sur l’avenue Sampsonia comme pour le tournage d’un film, avec au programme une parade, un combat d’épées du XVIIe siècle et une opération de sauvetage.