Hymne pro démocratie : Google tient tête à Hong Kong

Google a affirmé jeudi ne pas manipuler les résultats de recherche, refusant d’accéder aux demandes du gouvernement hongkongais d’empêcher un chant pro démocratie d’y apparaître en tête à la place de l’hymne national chinois officiellement utilisé par la ville. «Google traite des milliards de requêtes de recherche chaque jour, nous construisons donc des systèmes de classement pour faire apparaître automatiquement des informations pertinentes, de haute qualité et utiles», a expliqué le géant des technologies mobiles dans une déclaration à l’AFP, son premier commentaire public sur la question.

Les autorités de Hong Kong ont été exaspérées par des bévues commises lors d’événements sportifs internationaux ces dernières semaines, lorsque la chanson de protestation «Glory to Hong Kong» a été diffusée à la place de l’hymne national chinois pour les athlètes de la ville.

Leur colère s’est concentrée sur Google après qu’il est apparu que ce chant enregistré durant les manifestations de 2019 apparaît systématiquement en haut de la page lorsque les internautes recherchent l’hymne de la ville. «Nous ne manipulons pas manuellement les résultats de recherches organiques pour déterminer le classement d’une page spécifique», a précisé l’entreprise, indiquant être en contact avec le gouvernement hongkongais pour expliquer «comment fonctionnent nos plateformes et nos politiques de suppression».

Cette confirmation fait suite aux propos du chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, qui a déclaré cette semaine que Google avait une «obligation morale» de respecter l’hymne national d’un pays. Le ministère chinois des Affaires étrangères a soutenu M. Lee, affirmant que les entreprises technologiques «ont le devoir de fournir des informations correctes au public, plutôt que de permettre à la désinformation de se répandre et d’induire le public en erreur». «Nous ne supprimons pas les résultats web, sauf pour des raisons spécifiques décrites dans notre documentation de politique globale», a ajouté Google.

Le chef de la sécurité de Hong Kong, Chris Tang, avait déjà rejeté ces explications comme étant «évasives» et «inconcevables» et Ronny Tong, conseiller du gouvernement et avocat, a déclaré jeudi à une radio locale que Google pourrait commettre le crime de sécurité nationale d’«aide à la sécession».