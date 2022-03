Google travaille sur un nouveau moteur de recherche

Le géant de la recherche sur Internet a annoncé mardi que ses ingénieurs travaillaient sur un nouveau prototype dont le nom de code est «Caffeine».

«Depuis ces derniers mois, une équipe d'ingénieurs de Google travaille à un projet secret: une architecture de nouvelle génération pour notre moteur de recherche», écrivent deux des ingénieurs chargés du projet, Sitaram Iyer et Matt Cutts, sur le blog officiel de Google. Ce projet «va nous permettre d'augmenter la taille, la vitesse, la précision» de Google, ajoutent-ils. Dès mardi, les utilisateurs pouvaient évaluer eux-mêmes l'état d'avancement du projet sur www2.sandbox.google.com .

Fin juillet, Microsoft a par ailleurs annoncé la signature d'un partenariat avec Yahoo! pour gagner des parts de marché dans le domaine des moteurs de recherche sur Internet. Yahoo! et Microsoft sont respectivement les deuxième et troisième moteurs de recherche sur Internet, loin derrière le géant Google qui accapare les deux tiers du trafic. Selon le cabinet de recherche Forrester, ce marché devrait grandir de 15% par an pendant encore plusieurs années. Rien qu'aux États-Unis, il pourrait atteindre 30 milliards de dollars en 2014, estime le cabinet.