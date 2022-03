Google veut révolutionner vos recherches

Une nouvelle fonctionnalité du moteur de recherche, appellée SearchWiki, permet à chauqe internaute de personnaliser les résultats de recherches de Google.

Si un résultat n’est, à votre avis, absolument pas pertinent, il est également possible de le supprimer pour qu’il n’apparaisse à l’avenir plus dans votre page de résultats. Autre nouveauté: la possibilité d’ajouter des commentaires, ainsi que de nouveaux résultats en ajoutant des adresses URL.

Google explique que les changements effectués par l’utilisateur n’affecteront que ses propres résultats, les modifications étant enregistrées dans chaque compte utilisateur. Il est néanmoins possible de voir les actions effectuées par les autres internautes en cliquant sur le lien en bas de page «See all notes for this SearchWiki».