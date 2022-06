Concert au Luxembourg : Gorillaz va transporter sa machine à hits à la Rockhal

ESCH-BELVAL – Le groupe de Damon Albarn revient au Grand-Duché, cinq ans après son premier show. Le concert est complet.

Le groupe qu’il a fondé avec le graphiste Jamie Hewlett est revenu en octobre 2020 avec un nouveau concept, «Song Machine», dont la première «saison», «Strange Timez», contenait onze morceaux et accueillait quinze artistes, parmi lesquels Robert Smith (The Cure), Peter Hook (New Order), Beck, Elton John, Fatoumata Diawara ou les rappeurs Schoolboy Q, Octavian, Kano et Slowthai. Une véritable usine à tubes, tout frais sortis du studio d'enregistrement, et du cerveau de Damon Albarn et de ses acolytes. Alors, à quand la seconde saison?