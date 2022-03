Gossip jouent dans la cour des grands

Pour leur premier album chez Sony, Gossip invitent Rick Rubin, sans que cela ne change la couleur.

Si Gossip ont recruté Rick Rubin pour leur opus, «Music For Men», c'est bien pour cimenter leur place dans la cour des grands, maintenant qu'ils ont signé sur une major. Les accolades des fans et des blogueurs ne suffisent plus. Après s'être exhibée devant les foules lors de concerts-émeutes, Beth Ditto affiche un côté beaucoup moins racoleur, et expose les grands sentiments.