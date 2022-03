Rentrée au Luxembourg : Gourdes et bracelets de gel, stars de la rentrée

LUXEMBOURG - Covid-19 oblige, la rentrée des classes de septembre 2020 s'amorce dans une nouvelle normalité. Avec de nouveaux objets très recherchés par les élèves.

Un an plus tôt, vous n'auriez jamais trouvé ces objets à proximité des fournitures scolaires. Mais depuis la crise du Covid-19, mi-mars 2020, la rentrée, aussi, se prépare dans une nouvelle normalité au Luxembourg. À côté des traditionnels cahiers et autres crayons de couleurs, les gourdes sont désormais devenues l'achat indispensable avant de retourner en classe.

«Aucune tendance particulière ne se dessine pour cette année scolaire, on reste dans les grands classiques», nous annonce tout d'abord Mathieu Cadet, responsable de la librairie Ernster à la Belle-Étoile et à Ettelbruck. «Les choses qui peuvent toutefois ressortir, ce sont les gourdes et les boîtes à goûter. Le choix est énorme et cela marche très très bien. Pour sortir du lot, on joue la carte du haut de gamme. On mise sur le qualitatif et cela plaît à nos clients. Compte tenu du contexte "coronavirus", chacun a envie d'avoir ses propres affaires dans son petit sac de pique-nique. On ne partage pas sa propre gourde, par exemple et les enfants vont devoir apprendre à se débrouiller tout seul».

Carton plein pour les cartables

Pour garantir un minimum d'hygiène face aux virus, un accessoire qualifié de «secondaire» a également fait son improbable apparition. «Autour du poignet de votre enfant, il est désormais possible d'accrocher un petit bracelet avec du gel hydroalcoolique», nous précise Mathieu Cadet. «Ce n'est pas une fourniture scolaire, mais cela va permettre aux enfants de se nettoyer les mains régulièrement. On ne vendait pas cet objet l'année dernière. On s'est simplement adapté au contexte actuel en proposant de nouvelles choses. Idem avec les masques».

Concernant les cartables, «c'est simple, autour du 10 septembre, nous n'avons déjà presque plus rien», conclut notre interlocuteur expérimenté. «Lors du post-confinement, on a réduit nos achats et du coup, on a été un peu victimes de notre succès. On ne peut pas dire que nous n'avons plus rien, mais on doit reconnaître que l'on a tout de même beaucoup vendu. On a encore du choix, mais il faut vite se dépêcher».