Loisirs – Goûter les joies du sport en plein air

Des acrobaties en hauteur pour faire grimper son adrénaline? Le Luxembourg dispose de cinq parcs d'aventures pour les petits et les grands qui n'ont pas froid aux yeux. Ils pourront s'élancer sur une tyrolienne de 375 m à l'Indian Forest ou tester l'accro branche à Heiderscheid et Steinfort. Le parc Le'h Adventures, lui, dispose d'un parcours pour les tout-petits. Quant à l'Adventure Island, il vaut la peine pour son emplacement. Il est situé sur une île, au milieu du lac d'Echternach. Les lieux d'escalade hors des murs, eux, sont plus rares mais ils sont marquants. Dans le Mullerthal, les parois du Wanterbaach permettent une ascension dans un superbe paysage boisé. Plus incongrue, l'ascension du pont de chemin de fer en face de l'auberge de jeunesse au cœur de la capitale. Mais pour ces sorties, il faut un permis à demander sur emmwelt.lu.