GP de Singapour: Violent crash de Stroll, Sainz en pole, Verstappen absent du Top 10

La première partie des qualifications (Q1) a été marquée par la violente sortie de piste de Lance Stroll. Dans son dernier tour rapide pour s'assurer une place dans le Top 15 synonyme de passage en Q2, le Canadien est venu violemment percuter le mur à pleine vitesse, arrachant une large partie de l'avant gauche de son Aston Martin avant d'échouer au milieu de la piste.

Le pilote, qui a manqué de se faire percuter par la McLaren de Lando Norris qui le suivait, est sorti indemne de sa monoplace mais a tout de même été conduit au centre médical pour des examens.

Max Verstappen n'a arraché que le 11e temps, devant son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez, seulement 13e à l'issue de la deuxième partie des qualifications (Q2). C'est la première fois depuis le GP de Russie en 2018 qu'aucune Red Bull n'a disputé la dernière séance des qualifications (Q3) où se joue la pole - et que seuls les dix plus rapides que la Q2 peuvent courir.

Verstappen est en outre sous la menace de plusieurs pénalités pour avoir gêné des pilotes en piste et dans la voie des stands. Les décisions des commissaires sont attendues dans la soirée et pourraient faire encore reculer le Batave sur la grille dimanche.

Russell, Leclerc et Norris

Plus tôt cette saison, Verstappen était parti de la 15e place au GP d'Arabie Saoudite, 2e manche de l’année, - sa pire performance en 2023 - à cause d'un problème sur sa monoplace. Il avait terminé la course 2e, derrière Pérez.

Loin devant les Red Bull, Sainz signe samedi dans la nuit -et la fournaise - de Singapour sa deuxième pole consécutive après celle décrochée en Italie début septembre. Il s'élancera dimanche devant le Britannique George Russell (Mercedes). Son coéquipier chez Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc, partira en deuxième ligne au côté du Britannique Lando Norris (McLaren), 4e. Les Français de chez Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly ont pris les 8e et 12e temps.

Sachant qu'il est difficile de doubler en course, les positions sur la grille et la qualité des départs risquent d'être cruciale au coup d'envoi de la course donné dimanche à 15h.