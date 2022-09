Bruno Berberes: Grâce à lui, un casting «The Voice» au Luxembourg est devenu une évidence

Avec ses millions de téléspectateurs et son enracinement dans le paysage télévisuel français, disons-le, «The Voice» pourrait bien se passer du Luxembourg. Et pourtant non, le Grand-Duché s'est même imposé comme une étape incontournable pour mener à bien le casting des dernières saisons. «Je passe toujours un bon moment chez vous», glisse à L'essentiel Bruno Berberes, directeur du casting de l'émission, depuis Paris. Ce samedi 3 septembre, il sera présent en personne pour assister à l'audition d'une cinquantaine de candidats présélectionnés, à Differdange.

«J'aime bien venir au Luxembourg», insiste-t-il. Le déplacement pour le casting se fait sur une journée, mais il assure y revenir et apprécier le pays en dehors du cadre professionnel. «On passe la frontière et on a le sentiment que le calme vous tombe dessus! Même les candidats que nous venons entendre dégagent ce calme. Et puis il y a ce côté multiculturel du pays, que l'on ressent évidemment dans le casting», développe Bruno Berberes.

Le Luxembourg absent de l'Eurovision, il fallait «réparer l'erreur»

Dans l'échange, il rappelle que c'est lui qui a eu l'idée de ces castings au Grand-Duché pour The Voice France. Lui l'homme de l'Eurovision, qui constatait déçu que le Luxembourg n'y participait plus. «Amener The Voice au Luxembourg, c'est un peu réparer l'erreur», glisse-t-il. Et puis l'émission, à son niveau, participe à démontrer que «le Luxembourg est une plateforme, un cœur».

Autant de poésie pour décrire l'étape luxembourgeoise du casting, qui ne fait pas oublier que ça reste un casting. Comment être un bon candidat et faire mouche pour espérer être de l'aventure et du tournage qui devrait débuter en novembre? «Etre curieux, surprendre. Vous n'êtes pas obligés de chanter ce que tout le monde connaît déjà, au contraire. Choisissez un artiste connu, ok, mais innovez dans son répertoire. Et puis la voix et l'attitude feront le reste», explique le directeur, qui n'oublie pas de citer l'excellent travail fait en collaboration ici avec le coach vocal au Luxembourg, Gregory Vajs.