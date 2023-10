Grâce à Noblessa: Une nouvelle machine pour savourer le café en lisant L’essentiel

Ils n’auront plus aucune excuse pour ne pas démarrer la journée du bon pied. Plusieurs lecteurs et auditeurs de L’essentiel ont remporté, grâce à notre concours, une machine à café Miele, modèle CM5310 Silence d’une valeur de 999,99 euros, qui leur était remise vendredi chez Noblessa Design à Luxembourg-Ville. «J’avais déjà une cafetière, mais de ce standing-là, non!», se réjouissait Cathy, venue de Fameck, en France, avec sa fille Eva.

«J’étais dans les bouchons et j’ai répondu au jeu de Michael sur L’essentiel Radio», raconte cette fidèle de L'essentiel. Sa réponse au jeu était la bonne et elle a été tirée au sort. «Je reçois un appel inconnu, je me dis ‘’vas-y, décroche’’. Je n’y croyais pas du tout et là Michael m’a annoncé que j’avais gagné». Dans la petite famille, on va donc désormais pouvoir savourer un délicieux café en suivant L’essentiel. «J'avais songé, il y a quelques années, à investir dans une vraie machine à café, mais je n’avais pas forcément le budget... c'est un très beau cadeau!»