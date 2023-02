Obésité au Luxembourg: Grâce à son coach, il a perdu 45 kilos en un an

«Maintenant, j’arrive beaucoup mieux à monter les escaliers, je vois la différence au quotidien», glisse Hubert*, 54 ans. Il suit, depuis un an, un programme de sport et de nutrition, qui lui a fait perdre «environ 45 kg». Il est passé de 133 à 89 kg, pour 1,80 m. «Je n’ai pas encore terminé, mon objectif est de descendre à 83 kg. Je sais aussi que le plus difficile sera de me maintenir au niveau souhaité», anticipe le résident du Luxembourg.

Ce résultat spectaculaire a été obtenu «grâce à des changements importants sur l’alimentation», avec la suppression quasi totale de l’alcool et des «chocolats et gourmandises». Il a aussi limité le pain et se contente «d’une collation légère à base de céréales le matin», tandis que le riz et les pâtes ont globalement fait place au poisson, aux légumes et au poulet. «Il a fallu s’habituer, mais cela se fait».

«Ma tension a diminué»

En parallèle, il suit un entraînement sportif régulier avec un coach, Bastien Miest. «Je commence toujours par aller chez les gens. J’ouvre le frigo et les placards, afin d’évaluer les habitudes alimentaires». Or, il trouve très souvent «des aliments qu’il ne faudrait pas manger», sourit-il. Ensuite, il établit un devis et surtout un programme alimentaire et sportif. «Il ne faut pas de changement trop radical, sinon les gens ne s’y tiennent pas».

L’objectif est de retrouver une silhouette plus fine, mais pas seulement. «Je me sens mieux, reprend Hubert, juste après un exercice de musculation. Ma tension a diminué et mes valeurs sanguines se sont aussi améliorées», dit-il. «Le plus difficile est peut-être de faire encore attention lorsque je vais au restaurant. Mais j’ai des amis qui ne boivent pas d’alcool, donc cela aide!».