Grâce à un ado, le Luxembourg se mêle au buzz sur le Listenbourg

Vous avez certainement suivi ça, notamment avec L'essentiel , depuis le début de semaine: la révélation d'un pays imaginaire, nommé Listenbourg, collé au Portugal et «que les Américains ne connaissent pas». La blague lancée sur Twitter a fait le tour des réseaux sociaux et de nombreux médias du monde entier. Un buzz qu'un résident a repris à son compte en lançant, dès la fin d'après-midi lundi, le compte Twitter de «L'Ambassade du Luxembourg au Listenbourg».

Depuis lundi, l'adolescent confie à L'essentiel passer «trois heures par jour» à regarder l'évolution du compte Twitter ListenbourgFR, qui a lancé le buzz et déjà suivi par plus de 25 000 personnes. Le compte de l'ambassade du Luxembourg, lui, a été «certifié» par Gaspardo et son équipe pour jouer le jeu à fond et comptait mercredi après-midi un peu moins de 400 abonnés. «Atteindre 500 ce serait bien», glisse Matthieu, qui ne manque pas d'imagination pour alimenter toute cette communauté rapidement créée autour du Listenbourg.