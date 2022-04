Série «WeCrashed» - Grâce à un rôle, Anne Hathaway kiffe le yoga

La comédienne américaine de 39 ans, ici à la première de la série, le 17 mars 2022 à Los Angeles. Imago

Anne Hathaway est l’actrice principale, mais aussi la productrice de «WeCrashed». Elle y est surprenante. Le programme se fonde sur l’histoire vraie d’une couple d’immigrés à New York qui a lancé une des plus grandes entreprises de coworking du monde avant qu’elle ne s’effondre. Parole à l’Américaine de 39 ans, qui joue Rebekah.

Qu’est-ce qui vous a attirée vers «WeCrashed»?

L’histoire de ce couple qui, en 2010, a créé WeWork, la plus grosse société mondiale de coworking. Au lieu de coller à l’aspect réussite puis chute de ces milliardaires partis de rien, nous racontons leur histoire d’amour. L’élément fascinant est d’étudier la mentalité de gens qui ne voient pas le monde comme les autres. Sans leur amour, il n’y aurait jamais eu cette société mondiale qui a révolutionné les espaces de bureau.

C’est-à-dire?

Je ne connaissais pas leur histoire et, en explorant leur vie, j’ai découvert ce qu’ils ont accompli sans se soucier du jugement des autres. Adam était un immigré excentrique qui a créé un empire avec le soutien moral et physique de Rebekah. Mon rôle n’est pas de les juger, car ils ont commis de graves erreurs, mais ils sont humains. On a tous le droit de se planter. Mon travail a été de transposer leur histoire à l’écran, dans le bien ou le mal.

Quelle a été votre préparation?

Je peux dire: «Vive le yoga!» J’ai appris à réaliser comme une pro la pause du chien tête en bas en cours de yoga et je ne suis pas peu fière de moi! (Rire.) Plus sérieusement, j’ai modifié mes habitudes pour suivre celles de Rebekah. J’ai lu sur sa vie et j’ai aussi lu les livres qu’elle lisait.

Jared Leto, qui joue votre mari, est connu pour vivre dans la peau de son personnage. Quelle a été votre expérience avec lui?

On était sur la même longueur d’onde. Nous étions assez calmes sur le plateau, mais nous n’avions aucune retenue devant les caméras en tant que Rebekah et Adam Neumann. Je me suis sentie protégée et libre avec Jared, car il était très attentif à moi. C’est un partenaire extraordinaire qui m’a aidée à donner le meilleur de moi.

Rebekah est aussi la cousine de Gwyneth Paltrow, dont le nom est cité plusieurs fois dans votre série. L’avez-vous appelée avant le tournage?